سعيد يُنهي مهام والي صفاقس أنيس الوسلاتي

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 3 أوت 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف أنيس الوسلاتي بمهام وال بولاية صفاقس.

وكان أنيس الوسلاتي قد شغل خطة والي صفاقس منذ أوت 2019 وتقلد عدة مسؤوليات طيلة مسيرته المهنية منها مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة ورئيسا مديرا عاما للشركة التونسية للسكك الحديدية في أكتوبر 2017 .

كما تقلد والي صفاقس المقال سابقا خطة كاتب عام بوزارة الشؤون المحلية و البيئة و مراقبا عاما برئاسة الحكومة و مستشارا للخدمات العمومية برئاسة الحكومة.

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