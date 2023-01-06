سعيد يُنهي مهام وزيرة التجارة ووالي صفاقس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الجمعة 6 جانفي 2023 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وضرورة توفير كل الظروف الملائمة لتنظيم الدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

على صعيد آخر، قرر رئيس الجمهورية إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات. كما قرر رئيس الجمهورية، أيضا، إنهاء مهام السيد والي صفاقس.

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