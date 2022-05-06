سعيد يُهاتف ماكرون

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 6 ماي 2022، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون جدّد له خلالها التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.

واستعرض الرئيسان، بالمناسبة، سير روابط الصداقة والتعاون الثنائي الوطيدة والمتميّزة القائمة بين البلدين، خاصة في ظل الأوضاع التي شهدها العالم في السنتين الفارطتين.

كما تم التطرّق إلى جملة من المسائل الاقتصادية والمالية، فضلا عن علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي.

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