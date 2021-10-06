سعيد يُهنئ أمير قطر بالانتخابات التشريعية

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، مكالمة هاتفية مع تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وتم خلال هذه المكالمة استعراض العلاقات القائمة بين البلدين، والتأكيد على الحرص المشترك على مزيد تطويرها في كافة المجالات.

كما قدّم رئيس الدولة التهاني على الانتخابات التي تمّ تنظيمها مؤخّرا في قطر لاختيار أعضاء مجلس الشورى.

كلمات البحث :أمير قطر;الانتخابات التشريعية;سعيد