سعيد يُهنئ رئيس الحكومة الليبية الجديدة إثر نيلها الثقة

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة، قدم له فيها التهاني للاشقاء الليبيين، بعد أن تمكنوا من الالتقاء على كلمة سواء.

وأكد رئيس الجمهورية مجددا على أن هذه الخطوة التي قطعها الشعب الليبي من شأنها أن تمهد لخطوات أخرى، معربا عن عزمه الصادق على فتح آفاق واسعة في كل المجالات لا تقوم فقط على المصالح المشتركة المألوفة بين الدول، بل كذلك على الأواصر العائلية الخاصة التي تجمع بين الليبيين والتونسيين والضاربة في عمق التاريخ.

وقد عبر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة عن بالغ ارتياحه وشكره لرئيس الجمهورية الذي كان أول رئيس دولة يتصل به لتقديم تهانيه، كما عبر عن تطلعه إلى لقائه في أقرب الآجال.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، قد نالت ثقة البرلمان الليبي اليوم الأربعاء، بموافقة 132 نائبا.

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