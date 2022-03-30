سعيد يُهنئ منتخبا الوطني ويدعوه للاستعداد الجيّد للاستحقاقات الرياضية القادمة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 بقصر قرطاج، أعضاء الفريق الوطني التونسي لكرة القدم.

وتوجّه رئيس الجمهورية بأحر عبارات التهنئة للاعبين وكافة الإطار الإداري والفني والطبي بمناسبة ترشّح الفريق الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم لسنة 2022، وأثنى على الجهود التي تم بذلها من أجل تحقيق هذا الإنجاز الهام.

وحثّ رئيس الجمهورية الجميع على مواصلة بذل الجهد والاستعداد الجيّد للاستحقاقات الرياضية القادمة والتحلّي بثقافة الانتصار من أجل تحقيق نتائج متميّزة.

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