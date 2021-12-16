سعيد يُودّع تبون بالجناح الرئاسي بمطار قرطاج



ودّع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021، بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، الذي أدّى زيارة دولة إلى تونس يومي 15 و16 ديسمبر 2021.

وحيا رئيس الدولة والرئيس الجزائري العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين كما استعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.

جدير بالذكر بأن الزيارة تُوّجت بـ توقيع 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين تونس والجزائر، وشملت مجالات العدل والمؤسسات العمومية والداخلية والتعاون اللامركزي والاتصال والإعلام والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والبيئة والتجارة الخارجية والثقافة والشؤون الدينية والطاقة والتكوين المهني والصيد البحري والتشغيل والمرأة والطفولة والمسنين والشباب والرياضة والتربية والصحة.

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