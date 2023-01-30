سعيد: 90 % تقريبا لم يُشاركوا في الانتخابات لأن البرلمان بالنسبة إليهم لم يعُد يعني شيئا

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء اليوم الاثنين، أن 90 بالمائة تقريبا لم يُشاركوا في التصويت لأن البرلمان بالنسبة إليهم لم يعُد يعني شيئا .

كما أرجع سعيد سبب رفض التونسيين المشاركة في الانتخابات بالرغم من تغيير طريقة الاقتراع إلى أن السنوات العشر الماضية كانت سنوات جعلت البرلمان مؤسسة عبثت بالدولة .

وقال سعيد: « احترمنا كل المواعيد حتى وإن كانت غير مناسبة.. متمسكون بدولتنا وبمؤسساتها وتعمل هذه المؤسسات في انسجام » .

وشدد الرئيس على أن عمقه الشعبي أكبر من عمق البعض، معتبرا أن ما يقوم به البعض اليوم هو بمثابة الخيانة العظمى للشعب التونسي، مؤكدا أن تونس للتونسيين والتونسيات وليست ضيعة يرتع فيها من يشاء كما يشاء .

وشدد الرئيس على أن الخائنين سيتحملون مسؤولية خيانتهم العظمى لتونس، متعهدا بالعمل على تحقيق أهداف الشعب في أن يعيش كريما في بلاده .

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