سعيـّد يؤكد ضرورة أن يكون كافة المسؤولين في مستوى المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 1 جويلية 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة. وتناول اللقاء نشاط الحكومة وسير المرافق العمومية.

واطلع رئيس الدولة على الاستعدادات للاجتماع الدوري للولاة، وشدّد، مجدّدا، على ضرورة أن يكون كافة المسؤولين في مستوى المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس حتى يعبّر المواطنون والمواطنات عن إرادتهم بكلّ حرية في الاستفتاء المقرّر ليوم 25 جويلية الجاري.

كما تم التطرق، بالمناسبة، إلى عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وإلى الحلول العاجلة التي يجب اتخاذها لمواجهة الصعوبات التي تعترضها.

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