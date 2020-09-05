سعيّد: أنظمة التعليم في تونس لا تختبر ذكائنا بل ذاكرتنا

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة ألقاها بمناسبة يوم العلم في قصر قرطاج مساء اليوم السبت، أن أنظمة التعليم في تونس وفي الوطن العربي لا تختبر ذكائنا بل تختبر ذاكرتنا .

وأشار سعيّد إلى حاجتنا إلى ذاكرتنا ومعرفة تاريخنا معرفة موضوعية بعيدا عن أي توظيف، ولكن في حاجة أيضا إلى بناء مجتمع يقوم على التفكير.

وأضاف سعيد بقوله، « كم من بلاد تحول فيها التعليم إلى حارس للنظام أشد وأقوى من القوات المسلحة. »

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