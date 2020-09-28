سعيّد: إمكانية إعلان حظر الجولان مُجددًا إذا تفاقمت العدوى وارتفع عدد الوفيات

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج، إمكانية إعلان حظر الجولان مجددا بكامل تراب الجمهورية في صورة تفاقم العدوى وارتفاع عدد الوفيات.

ودعا رئيس الدولة المواطنين إلى الالتزام الصارم بالبروتوكول الصحي الذي وضعته وزارات الصحة والداخلية والشؤون المحلية والبيئة.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون للدولة سياسة واحدة يقع تطبيقها على المستوى المركزي وفي الجهات وانتقد ما يقوم به البعض من بث للفزع وتغذية النزعات الجهوية والانقسامات، مشددا على أن الأزمات التي نعيشها تقتضي الوحدة في حين أن الانقسامات والفرقة لا تزيدها إلا تعقيدا.

كما جدد دعوته إلى الاستماع إلى آراء المختصين والخبراء لأن تقديراتهم للأوضاع تقوم على معطيات علمية.

وأشار إلى الحاجة الملحة اليوم الى سياسة وطنية تقوم على قرار وطني واضح كما تطرق الى تهرئة المرفق العمومي للصحة، مشددا على ضرورة توفير العلاج لمن يستحقه دون تمييز بين المرضى.

كما تمّ الاتفاق على أنه يمكن للولاة إعلان الحجر الصحي على المستوى الجهوي أو المحلي كلما كانت هناك ضرورة، على أن يتم التنسيق في كل الحالات مع السلط المركزية.

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