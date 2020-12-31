سعيّد: الإمضاء مجددا على حالة الطوارئ لم يكن إلا لمقتضيات الأمن

أكد رئيس الجمهورية « قيس سعيد » في كلمة توجه بها للشعب التونسي بمناسبة السنة الإدارية الجديدة مساء اليوم الثلاثاء، أن « الإمضاء مجددا على حالة الطوارئ لم يكن إلا لمقتضيات الأمن ».

وأشار سعيّد إلى أنه حين تم الإمضاء على الأمر المتعلق بحالة الطوارئ كان الوضع شبيها بمن يقبض على الجمر.

كما بيّن سعيّد بأن الأمر المتصل بحالة الطوارئ لم يطبق منه إلا جزء قليل وهو متصل بوضع عدد من الأشخاص رهن الإقامة الجبرية .

واقترح رئيس الجمهورية إضافة حكم في القانون المتعلق بمكافحة الارهاب يتيح للسلط الأمنية بعد الحصول على إذن قانوني بوضع من يشتبه في انه التحق بتنظيم ارهابي رهن الاقامة الجبرية أو الإدارية.

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