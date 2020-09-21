سعيّد: الحصانة لم توضع للتنصل من المساءلة أو الجزاء

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الاثنين 21 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج وزير العدل محمد بوستة.

وتناول اللقاء سير المرفق القضائي وخاصة وضعية بعض القضايا التي بقيت عالقة لسنوات، كما تم التأكيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

وشدد رئيس الدولة في هذا الإطار على أن الحصانة لم توضع إلا لضمان استقلالية من يتمتع بها، لا للتنصل من المساءلة أو الجزاء.

كلمات البحث :الحصانة;سعيّد;مسائلة