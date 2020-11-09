سعيّد: الحل في ليبيا لا يمكن أن يخرج من البنادق ولا من أزيز الرصاص

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال افتتاح الحوار الليبي في تونس اليوم الاثنين، أن الحل في ليبيا هو أن يستعيد الشعب الليبي سيادته كاملة في كل ذرة من ترابه وفي أجواء ليبيا وبحرها، مشددا على أن الحل لا يمكن أن يخرج من البنادق ولا من أزيز الرصاص.

وشدد سعيّد على أن للشعب الليبي وحده حق تقرير مصيره بنفسه، وأنه لا مجال للوصاية عليه تحت أي عنوان أو شكل من الأشكال.

واعتبر سعيّد أن هذا اللقاء سيكون تمهيدا لشرعية جديدة نابعة من إرادة الشعب الليبي دون سواه، مؤكدا أن الشرعية الحالية محدودة بالزمن .

وقال سعيّد إن تونس وليبيا شعب واحد وإنه لن يقدر على شق إخوتنا قوى تسعى للتقسيم، مضيفا « قد تتناقض في الرؤى وتتعارض المقاربات وهو أمر طبيعي ولكن الحلول يجب أن تكون سلمية لأن الحروب والمعارك والدماء لا تخلف سوى الضغائن التي لن نزول إلا بعد عشرات العقود وتبقى ذكراها حاضرة على مر التاريخ . »

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