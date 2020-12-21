سعيّد: الدولة التونسية لن تسقط مهما فعلوا ورتّبوا وارتكبوا من جرائم

أكد رئيس الجمهورية في كلمة له بالمجلس الأعلى للجيوش اليوم الاثنين، أن الدولة التونسية ستستمر بأكثر قوة و « لن تسقط مهما فعلو ومهما رتّبوا ومهما ارتكبوا من جرائم » .

وقال سعيّد إن تواتر الأحداث بسرعة تبعث إلى التساؤل، حيث أن « بعض هذه الأحداث طبيعية ولكن بعضها الآخر مقصود وتم الترتيب له بهدف إرباك مؤسسات الدولة » ، على حد تعبيره.

وتوجه الرئيس برسالة طمأنة للتونسيين بأن الدولة قائمة برجالها ونسائها وبقواتها المسلحة العسكرية وبقواتها المسلحة الأمنية، مضيفا بقولة « سيُثبتُ التاريخ من هو الوطني ومن هو الذي انخرط في الشبكات الاجرامية ومن هو الخائن لهذا الوطن ويسعى لضربه من الداخل ومن هو الوطني الصادق الذي يعمل على الحفاظ على الدولة التونسية » .

كلمات البحث :الدولة التونسية;سعيّد;محاولات ضرب