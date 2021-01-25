سعيّد: الدولة وحدها تحتكر القوة الشرعية ولا مجال لأي قوة أخرى خارجها

اخر تحديث : 25/01/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيّد والغنوشي

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين، أن الدولة وحدها وبمفردها هي التي تحتكر القوة الشرعية أو ما يسمى بالضغط المسلح .
وشدد سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي على أنه لا مجال لأي قوة أخرى خارج قوة الدولة، مؤكدا أنه بمثل ذلك تنهار الدول وتسقط المؤسسات .
وأكد سعيد أنه لن يتردد في الإصداح بما يعتقد أنه حق ولن يتردد في تحمل مسؤولياته كاملة ولن يتأخر عما تعهد به للشعب التونسي.


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