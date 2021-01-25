سعيّد: الدولة وحدها تحتكر القوة الشرعية ولا مجال لأي قوة أخرى خارجها

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين، أن الدولة وحدها وبمفردها هي التي تحتكر القوة الشرعية أو ما يسمى بالضغط المسلح .

وشدد سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي على أنه لا مجال لأي قوة أخرى خارج قوة الدولة، مؤكدا أنه بمثل ذلك تنهار الدول وتسقط المؤسسات .

وأكد سعيد أنه لن يتردد في الإصداح بما يعتقد أنه حق ولن يتردد في تحمل مسؤولياته كاملة ولن يتأخر عما تعهد به للشعب التونسي.

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