سعيّد: المُناورات تحت عباءة الدستور لا يُمكن أن تمرّ ولن نترُك تونس تتقاذفها المصالح

شدد رئيس الجمهورية « قيس سعيد » خلال لقائه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل » نور الدين الطبوبي » ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول والياس الفخفاخ المكلّف بتشكيل الحكومة مساء اليوم السبت، على أن المُناورات تحت عباءة الدستور لا يُمكن أن تمرّ.

وأكد سعيّد على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى المرحلة وفي مستوى هذه اللحظة التاريخية.

وأضاف سعيّد بقوله « لن نترُك تونس تتقاذفها المواقف أو المصالح المعلنة أو المخفيّة … تونس فوق الاعتبارات الظرفية والصفقات التي يتم إبرامها في الظلام أو تحت الأضواء » .

كلمات البحث :الدستور;سعيّد;مناورات