سعيّد: الواجب يقتضي البحث عن أسباب إلقاء أطفال بأنفسهم في زوارق الموت

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتناول اللقاء جملة من القضايا تتعلق بالوضع العام في البلاد.

كما تم التطرق، مطولا، إلى الحادثة الأليمة المتعلقة بغرق عدد من المواطنين والمواطنات في جرجيس، وهو موضوع محل متابعة يومية من قبل رئيس الجمهورية منذ الإعلان عن فقدان المركب. وجدد رئيس الدولة إسداء تعليماته لقوات جيش البحر وللسلطات الجهوية بضرورة مزيد تكثيف عمليات البحث عن الغرقى.

وتقدم رئيس الجمهورية إلى كل عائلات الضحايا بالتعازي داعيا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما توجه رئيس الدولة بالشكر للأهالي وخاصة لأصحاب المراكب على ما بذلوه من جهود لمعاضدة القوات العسكرية والأمنية وأعوان الحماية المدنية.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الواجب يقتضي البحث عن الأسباب التي تجعل حتى الأطفال يفكرون في الإلقاء بأنفسهم في عرض البحر في زوارق صارت تُعرف بزوارق الموت.

من جهة أخرى، تناول اللقاء مسألة التزود بالوقود في كافة أنحاء الجمهورية، علما وأنه تم توفير الكميات اللازمة في كل المحطات بما يفي بحاجة المواطنين.

كلمات البحث :زوارق;سعيّد;موت