سعيّد: حلّ الأزمة الليبية يكون وفق مقاربة تقوم على وحدة البلد ورفض التدخلات الخارجية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 3 ماي 2023 بقصر قرطاج، نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبية، ; محمد الشهوبي، وزير المواصلات، بحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة جدّد خلالها رئيس الجمهورية التأكيد على موقف تونس الثابت الداعي إلى حلّ الأزمة في ليبيا وفق مقاربة تقوم على وحدة هذا البلد الشقيق ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أهمية مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق بين البلدين في كلّ المجالات، لا سيّما منها قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن.

وأكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المزيد من التكامل عبر تذليل كل الصعوبات التي تحول دون ذلك وتجاوز بعض الإشكاليات المفتعلة التي تهدف إلى التشويش على علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وليبيا، فضلا عن رفع التحديات الراهنة وتعزيز نسق الاجتماعات على كل المستويات وتطبيق الاتفاقيات الثنائية وتنويعها، وذلك انطلاقا من الإرادة الثابتة والنوايا الصادقة للبلدين وإيمانهما الراسخ بالمستقبل المشترك وبوحدة المصير.

كما مثّل هذا اللقاء مناسبة للتطرق إلى عدّة ملفات ثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.

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