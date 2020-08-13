سعيّد: حين يجلس رجال السياسة على أرائك القضاة فإن العدالة تخرج من قصورها

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها بمناسبة عيد المرأة اليوم الخميس، أن قصور العدالة تتسلل لها إلى حد اليوم السياسة، مشيرا إلى أنه حين تتسلل السياسة إلى قصور العدالة ويجلس رجال السياسة على أرائك القضاة بلباس القضاة فإن العدالة تخرج من تلك القصور .

وقال سعيّد إن الشعب التونسي يُطالب بالحرية والعدل ولا وصاية لأحد على أحد.

وأكد الرئيس أنه لا مجال لأن يستمدّ أي أحد مشروعيته إلا من إرادة الأغلبية ولا من إرادة يفرضها فرضا من قراءة لنص أو من تأويل لحادثة أو لحديث .

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