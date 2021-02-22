سعيد: من اختار النفاق والتلوّن سيأتي يوم يلفظهم فيه الشعب بعد أن يلفظهم التاريخ

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 22 فيفري 2021، بقصر قرطاج حافظ الفيتوري الناشط في المجتمع المدني وأصيل معتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس.

وكان هذا اللقاء مناسبة جدّد فيها رئيس الجمهورية العهد على مواصلة المسار الذي انطلق منذ 17 ديسمبر 2010، كما أعلن أن هذه المقابلة ستكون تمهيدا للقاءات أخرى مع الشباب الثابت والصادق الذي رفع شعارات منادية بالحرية والعدل والكرامة الوطنية.

وبين الرئيس بأن هؤلاء الشباب لم يتعرضوا في الوقت نفسه، لأي مؤسسة عمومية أو خاصة بل تصدوا لكل من حاول المسّ بالأعراض والأموال، لأن من يحمل قيما نبيلة لا يقبل إلا بالوسائل النبيلة ولا يرضى عنها تغييرا أو بديلا.

وقال سعيّد: « كثيرون في تونس يتظاهرون بما لا يُبطنون، نحن لنا وجه واحد وليس لنا وجهان نحن نخترنا طريق الصدق الذي خطه الشباب.. من اختار النفاق والتلون بكل الألوان حسب الظروف وحسب والأهواء والمصالح فبالتأكيد سيأتي يوم يلفظهم فيه الشعب بعد أن يلفظهم التاريخ » .

كلمات البحث :المجتمع المدني;سعيد;قيم