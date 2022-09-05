سعيّد: سيتمّ وضع نصّ إنتخابي جديد مع اعتبار مقترحات داعمي مسار 25 جويلية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتناول اللقاء استعدادات الهيئة لموعد 17 ديسمبر تاريخ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

وقد أكّد رئيس الجمهورية أنه سيتمّ وضع مشروع نصّ جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 جويلية وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا بإسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به.

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