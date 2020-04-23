سعيّد: سيتم التدرج في التخفيف من الحجر وحظر الجولان بحسب تطور الأوضاع

هنّأ رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له مساء اليوم الخميس، التونسيين بحلول شهر رمضان المعظم، راجيا من الله أن يُعيده على المسلمين بالخير والبركات.

واعتبر قيس سعيد أن بعض بوادر الانفراج بدأت تلوح في الأفق.

وأشار سعيّد إلى أن منع الجولان لن يبدأ إلا بداية الساعة الثامنة إلى الساعة السادسة صباحا وسيتم التدرج في التخفيف بحسب تطور الأوضاع، فكلما كان الانضباط أكبر وكلما تقلص عدد المصابين وانحصرت العدوى إلا وسيتم التقليص في الحجر والحظر قبل الرفع الكامل لهما.

وقال الرئيس إن المحافظة على النفس البشرية والصحة أهم من تعليق تقليد أو توقف وقتي لعادة .

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