سعيّد: سيتم تجميع المواد الغذائية التي تبرع بها التونسيون في المدارس الابتدائية

توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها عقب انتهاء مجلس الأمن القومي اليوم الجمعة، بالشكر إلى المواطنين التونسيين الموجودين في تونس وخارجها لجمعهم المواد الغذائية والأدوية في إطار حملة معاضدة جهود الدولة في السيطرة على فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس أنه سيتم العمل على تجميع هذه المواد الغذائية مبدئيا في المدارس الابتدائية في كل مكان تحت حراسة قوات الأمن والجيش الوطنيين مع تشريك السلط الإدارية المحلية .

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