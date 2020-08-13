سعيّد عن المساواة في الإرث: النص القرآني واضح لا يقبل التأويل

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها بمناسبة عيد المرأة اليوم الخميس، ضرورة التسوية أولا بين المرأة والرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قبل الحديث عن الإرث وفقه المواريث.

وقال سعيّد إن النص القرآني واضح لا يقبل التأويل، حيث أن منظومة الإرث في الإسلام لا تقوم على المساواة الشكلية بل هي منظومة متكاملة تقوم على العدل والإنصاف .

واعتبر سعيّد أن المساواة الشكلية في عدد من النصوص القانونية لدى الدول الغربية ليست بريئة ولا تقوم على العدل بقدر ما تقوم على الإيهام به، حيث لا يتمتع بهذه المساواة إلا من كان قادرا ماديا على ذلك .

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