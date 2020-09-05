سعيّد: قطاع التعليم حين دخلته السياسة دخلته كالحشرة التي تنخر الثمار

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بيوم العلم بقصر قرطاج امساء اليوم السبت، إن قطاع التعليم حين دخلته السياسة دخلته كالحشرة التي تنخر الثمار وتفتك بالزهور والورود .

وشددّ سعيّد على أن تونس في حاجة إلى تعليم وطني حقيقي وإلى تعليم يأخذ بدروس الماضي ويستشرف آفاقا جديدة. والاستلهام من التجربة التي عرفتها تونس عملا بالقانون المؤرخ من 1958 والاستئناس بالتجارب الناجة في الخارج بعيد عن السياسة والسياسيين المتقلبة أحيانا حاى خلال السنة الدراسية أو الجامعية كتغير نظام الامتحانات والعطل أثناء السنة الدراسية

وأكد سعيّد على أن السلطة يجب أن تكون في خدمة العلم ولا يجب أن تكون العلوم وخاصة تلك التي توصف بالانسانية خدمة للسلطة .

واعتبر سعيد أن من الجرائم التي تم ارتكابها هي البرامج التي تم اعتمادها وأدت إلى الضياع والتطرف، وفق تقديره.

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