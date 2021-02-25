سعيّد لأُم فخري الأندلسي: «أنا رئيس التوانسة الكلّ وأولادي منسيّبهمش»

أكّد صلاح المالكي قريب فخري الأندلسي المهدد بالإعدام في قطر في تصريح لإذاعة راديو ماد اليوم الخميس 25 فيفري 2021 ، أن رئيس الجمهورية ، قيس سعيّد ، اتصل شخصيًّا بوالدة فخري الأندلسي وأخبرها أنه تم تأجيل تنفيذ حكم الإعدام والنظر في الأثناء في عقوبة بديلة، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهوريّة قال لوالدة فخري الأندلسي : « أنا رئيس التوانسة الكل في الداخل والخارج وأولادي منسيبهمش » ، وفق قوله .

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