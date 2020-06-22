سعيّد: لا بُدّ من شرعية جديدة في ليبيا تنبع من إرادة الشعب

أفاد رئيس الجمهورية قيس سعيد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من باريس مساء اليوم الاثنين، بأن السلطة القائمة في طرابلس تقوم على شرعية دولية لا يمكن أن تستمر لأنها مؤقتة، مشددا على وجوب أن تحل محلها شرعية جديدة تنبع من إرادة الشعب الليبي.

وقال سعيد إن المشروعية هي مصدر الشرعية الجديدة، مؤكدا على ضرورة أن يتم تنظيم الوضع بدستور وتنظيم مؤقت .

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