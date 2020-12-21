سعيّد: لا مجال في تونس للخونة وسنُمسك بزمام الأمور بما يقتضيه القانون والمسؤولية

قال رئيس الجمهورية في كلمة له خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش اليوم الاثنين، إنه لا مجال في تونس للخونة الذين يُريدون ضرب الدولة في مؤسسات الدولة والقانون، مؤكدا أنه « لن ترهبنا الاغتيالات التي تستمر من قبل وحوش كواسر » .

وأضاف سعيد « سنرفع التّحدي ولن نقبل أبد بأن يمس أحد من الدولة التونسية ومن يعتقد أنه قادر على ذلك فهو واهم » .

وتعهد رئيس الجمهورية بالإمساك بزمام الأمور بما يقتضيه القانون والمسؤولية التاريخية التي يتحمّلها، معتبرا أن تونس لم تعرف مرحلة دقيقة مثل هذه المرحلة التي تعيشها اليوم.

كما أكد سعيد بأنه سيتم تطبيق القانون على الجميع على حد سواء، مشيرا إلى أن الدولة بأبطالها ستُحبط كل محاولات ضربها من الداخل والخارج.

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