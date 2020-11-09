سعيّد: لا مجال لتقسيم ليبيا فتلك مقدّمة مقنعة لتقسيم دول مجاورة أخرى

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح ملتقى الحوار الليبي اليوم الاثنين، مختلف الأطراف الليبية المجتمعة اليوم إلى وضع تنظيم مؤقت أو دستور لليبيا في تونس و « عدم ترك الحاضر بآلامه يتواصل ويستمر » .

وأوصى سعيّد المجتمعين إلى الانتباه إلى القانون الانتخابي الذي سيقومون بوضعه، متقدما بمقترح بأن يلتزم كل من سيقود المرحلة الانتقالية بنص الدستور المؤقت بعدم الترشّح للمؤسسات الدستورية التي ستوضع في الدستور القادم لا للرئاسة ولا لعضوية المجلس النيابي، معتبرا أن هذا المنع القانوني يقي الجميع من توترات طال أمدها ويُساهم في تهدئة الأوضاع.

كما شدد سعيّد على ضرورة التركيز خلال الحوار الليبي على أن تكون ليبيا موحدة، مؤكدا أنه لا مجال لتقسيم ليبيا لأن الشعب الليبي واحد، معتبرا أن مثل هذا الخطاب خطر على ليبيا وقد يكون مقدمة لتقسيمها .

وشدد الرئيس على أن تونس ترفض تقسيم ليبيا، باعتبار وأن ذلك سيكون خطرا على المنطقة بأكمها ومقدمة مقنعة لتقسيم دول مجاورة أخرى .

كما دعا سعيّد إلى تحديد مواعيد محددة للانتخابات حتى تخرج إرادة الشعب الليبي من صناديق الاقتراع بعد أن تم إسكات الرصاص وجمع الأسلحة وكي لا تبقى أي قوة مسلحة خارج الشرعية الليبية .

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