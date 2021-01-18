سعيّد للشباب بالمنيهلة: لا تتركوا أحدا يُتاجر بفقركم ولا تتعرضوا لأحد في ممتلكاته

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين 18 جانفي 2021، زيارة إلى حي الرفاهة بالمنيهلة حيث تحادث مع مجموعة من المواطنين من متساكني المنطقة.

وتوجه رئيس الجمهورية بكلمة أمام مقر معتمدية المنيهلة دعا فيها الحاضرين ومن خلالهم كل الشباب التونسي إلى ألا يتعرضوا لأي كان لا في ذاته ولا في عرضه ولا في ممتلكاته.

وأكد رئيس الدولة مجددا على حق الشعب التونسي في الشغل والحرية وفي الكرامة الوطنية منبها الشباب، في المقابل، ممن يسعى بكل الطرق إلى توظيفهم والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم وهو لا يتحرك إلا في الظلام وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى، ثم تجاهل الضحايا منهم.

كما أكد رئيس الجمهورية على أن إدارة الشأن العام لا تقوم على تحالفات ومناورات بل على قيم أخلاقية ومبادئ ثابتة لا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو ابتزاز كما لا يمكن أن تكون الفوضى طريقا إلى تحقيقها.

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