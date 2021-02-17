سعيّد لقادة البلدان المغاربية: تونس متمسّكة باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء 17 فيفري 2021، رسائل تهنئة إلى قادة البلدان المغاربية بمناسبة الذّكرى الثّانية والثّلاثين لتأسيس اتحاد المغرب العربي، استحضر من خلالها ما يجمع شعوب المنطقة من علاقات الأخوة والتضامن ووحدة المصير.

وذكّر رئيس الدولة بما يواجه الدول المغاربية من تحديات متزايدة ومتنوّعة تتطلب مواصلة الجهود من أجل مزيد الدفع بالعمل المشترك والارتقاء به إلى مراتب أفضل وتعزيز الاندماج والتكامل.

وأكّد رئيس الجمهورية على تمسّك تونس الثابت باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي، وإيمانها القوي بضرورة مزيد دعم أركان هذا الفضاء الحيوي الذي يمثّل مكسبا هاما لتحقيق مصالح الشعوب المغاربية نحو المزيد من المناعة والاستقرار والنماء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

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