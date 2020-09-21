سعيّد للأمم المتحدة: حان الوقت للتفكير في مستقبل الإنسانية ورفع المظالم عن كل إنسان

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لمنظمة الأمم المتحدة اليوم الاثنين، أنه حان الوقت للتفكير معا في مستقبل الانسانية جمعاء ورفع المظالم عن كل إنسان في أي مكان من العالم.

وشدد الرئيس على أنه لا يُمكن أن تُدار العلاقات الدولية بالمبادئ نفسها التي سارت عليها خلال القرن المنقضي والقرون الماضية، مؤكدا أن الأمم المتحدة يجب أن تكون متحدة أكثر في ظل قيم جديدة لأن الإنسانية كلها دخلت مرحلة جديدة في التاريخ.

وقال سعيّد إن العديد من الحقوق مازالت لم تجد طريقها للتطبيق ومنها حق الشعب الفلسطيني في أرضه، كما أن العديد من الحقوق مازالت لم تلقى بدورها سبيلها نحو التجسيد .

وأكّد سعيّد أن العالم في حاجة اليوم إلى أمم متحدة كما يُشير إلى ذلك ميثاق هذه المنظمة، مضيفا بقوله « لا شك بأن السنوات والعقود القادمة ستعرف من التغيرات الكثير » .

كلمات البحث :الأمم المتحدة;الإنسانية;سعيد;مظالم