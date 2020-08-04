سعيّد للفخفاخ: يجب فرض تطبيق القانون على كل من يخالفه

مثل الوضع العام بمختلف جهات البلاد وخاصة منه الوضع الأمني والاجتماعي أهم محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الثلاثاء 4 أوت 2020 بقصر قرطاج، لرئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ.

وأكد رئيس الدولة خلال هذا اللقاء على ضرورة توفير كل مقومات العيش الكريم للمواطنين حيثما كانوا، مشددا على وجوب استمرار عمل الحكومة بما يستجيب لانتظارات الشعب وحقوقه الأساسية.

كما أشار إلى أهمية فرض تطبيق القانون على كل من يخالفه، احتراما للدولة ومؤسساتها.

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