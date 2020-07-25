سعيّد للمشيشي: نحترم الشرعية ولكن آن الأوان لمراجعتها

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال تسليمه رسالة التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة لهشام المشيشي اليوم السبت، احترامه للشرعية ولإرادة الشعب التونسي، معتبرا أنه آن الأوان لمراجعتها.

ودعا الرئيس كل واحد إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في الحفاظ على تونس وعلى شعبها وعلى مطالب لأغلبية التي قامت بالانفجار الثوري غير المسبوق .

وأكد الرئيس أنه لا مجال للتسامح مع أي كان في أي مليم من أموال الشعب التونسي، مهما كانت محاولات الإخفاء والتخفي، مشيرا إلى قدرة تونس على الخروج من الأزمة المختلقة من قبل بعض الأطراف باعتبار وأن خطاب الأزمة تحول لدى البعض إلى أداة من أدوات الحكم، على حد تعبيره.

كلمات البحث :الشرعية;المشيشي;سعيّد