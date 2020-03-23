سعيّد لماكون: تونس ستقدم اليوم مشروعا لمكافحة كورونا إلى مجلس الأمن

أجرى الرئيس قيس سعيد مساء أمس الأحد 22 مارس 2020، مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمحورت حول الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا.

وتبادل الرئيسان في مستهل هذه المحادثة عبارات التضامن و التآزر بين الشعبين متمنيا كل طرف للآخر تجاوز هذه الجائحة العالمية. كما تم التطرق الى الاجراءات التي تم اتخاذها في تونس لمواجهة هذا الوباء.

وعلى صعيد آخ،ر أكد الرئيس قيس سعيد على أن المقاربات التقليدية المألوفة في السابق لم تعد مجدية لمواجهة مثل هذه الجوائح، مشيرا خاصة إلى المشروع الذي ستتقدم به تونس إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين حتى تكون الاجراءات على المستوى العالمي متناسقة، إذ أن الحرب اليوم هي حرب أولى من نوعها تتعلق بالانسانية جمعاء.

و أعرب الرئيسان عن إرادتهما في التعاون والتآزر للقضاء على هذا الوباء.

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