سعيّد: لن أتسامح مع أي كان افترى وكذب وادّعى وفتح دارا للفتوى

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة ألقاها لدى إشرافه على أداء الحكومة لليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أنه لن يتسامح مع أي كان افترى وكذب وادّعى وفتح دارا للفتوى ليُفتي في الدستور ويتحدث عن تركيبة جديدة للحكومة .

وأكد سعيّد أنه احترم النظام والدستور، لكن « من خان وطنه وباع ذمته وخان الأمانة فمصيره مزبلة التاريخ وسيأتي يوم يكون فيه القانون معبرا عن رأي الأغلبية » .

وأضاف سعيّد بقوله « إن كنت زاهدا في الدنيا فلست زاهدا في الدولة التونسية » .

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