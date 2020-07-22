سعيّد: لن أقبل بأن يكون في تونس عملاء يتآمرون مع الخارج

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة أداها إلى مقر وزارة الداخلية بالعاصمة مساء أمس الثلاثاء، أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الحسابات السياسية الضيقة، مشيرا إلى وجوب العمل على ضمان كرامة التونسيين وتحقيق مطالبهم المشروعة، مضيفا أنه ليس من حق أي كان أن يتاجر بفقر المواطنين وأوضاعهم الاجتماعية من خلال تأجيج الاحتجاجات الحاصلة.

وبين رئيس الدولة أنه لن يقبل أن تكون تونس مرتعا للإرهابيين، ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية قائلا « من يتآمر على الدولة ليس له مكان في تونس ».

وتوجه الرئيس بالشكر للقوات الأمنية على ما تبذله من جهود مضنية لفرض احترام القانون والدفاع عن الوطن. و أعرب عن ثقته الكبيرة في القوات الأمنية والعسكرية وقياداتها وفي إصرارها على فرض احترام القانون على الجميع مجددا قوله « أنا زاهد في الدنيا، لكنني لست زاهدا في الدولة التونسية » .

كما جدد التزامه التام والدائم بالمحافظة على الشرعية وعلى القانون وبتحمل المسؤولية أمام الله والتاريخ والشعب.

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