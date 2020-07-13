سعيّد: لن أقبل بأي مشاورات تهم تشكيل حكومة جديدة

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الإثنين 13 جويلية 2020، بقصر قرطاج رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي.

وتمحور اللقاء حول جملة من المسائل أهمها الوضع الحكومي والحلول الدستورية المطروحة.

وجدّد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء تمسكه الكامل بالدستور مؤكدا على أنه لن يقبل بأي مشاورات تهم تشكيل حكومة جديدة ما دامت الحكومة الحالية قائمة، وكاملة الصلاحيات. وذكّر بأن المشاورات لا يمكن أن تحصل إلا إذا قدم رئيس الحكومة استقالته أو سحبت منه الأغلبية المطلقة بمجلس نواب الشعب الثقة.

وأضاف في هذا السياق أن النظام السياسي ينظمه الدستور ولا مجال تحت أي ظرف من الظروف حصول تجاوز له أو بروز نظام سياسي مواز له.

ومن جهة أخرى تناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد خاصة الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق التي شهدت توترات في المدة الأخيرة.

وكان مجلس شورى حركة النهضة قد قرر في دورته 41 التفويض لرئيس الحركة راشد الغنوشي لإطلاق مشاورات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وبقية الأحزاب والمنظمات « للاتفاق على مشهد حكومي جديد » .

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