سعيّد: لن نسكت عن تجويع الشعب وكل مسؤول لا يتحمّل مسؤوليته لا مكان له في الإدارة

أكد رئيس الدولة قيس سعيد في تصريح له خلال زيارة أداها إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الاثنين، أن الإدارة تقوم على مبدأ الحياد وخدمة الصالح العام ولكن لا يُمكن القبول بأي مسؤول يخدم لجهة معينة ولأطراف في الواقع لا تظهر في الصورة ولكنها هي التي تحرك هذه الأوضاع المتأججة.

وأضاف الرئيس: « على كل المسؤولين في الإدارة أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة وإلا لا مجال لهم في الإدارة.. لن نسكت على تجويع الشعب التونسي ولن نترك الذين يريدن العبث بقوت التونسيين خارج دائرة القانون والمحاسبة.. القوانين إذا كانت تمثل عائقا فلا بد من تغييرها » .

وشدد سعيد على أن الخبز والمواد الأساسية بالنسبة للمواطن خطّ أحمر، مؤكدا وجود جملة من الدوائر واللوبيات التي تسعى إلى تأجيج الوضع وأسمائهم معروفة، معتبرا التعلل بالخبز المصنف وغير المصنف أمرا غير مقبول.

وشدد الرئيس على أنه لا بُدّ أن نقف صفا واحدا في جبهة واحدة لوضع حد لهذه الأوضاع.

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