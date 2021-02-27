سعيّد: لن نقبل بأي مقايضة في حق الشعب التونسي أو تتعلق بسيادة تونس

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها إلى منطقة منزل المهيري من ولاية القيروان اليوم السبت، أنه سيواصل تحمل الأمانة والبقاء على العهد والعمل بالعزم والقوة والإرادة نفسها، انطلاقا من الثوابت نفسها التي تقوم على الصدق.

وبين سعيد بأنه لا يتحرك وفق حسابات البعض أو ترتيباتهم بل وفق المبادئ التي عاهد عليها الشعب التونسي، مضيفا : « إننا لن نقبل بأي مقايضة في حق الشعب التونسي أو تتعلق بسيادة تونس. »

وجدد رئيس الجمهورية تأكيده على أن لتونس من الإمكانيات الكثير، يكفي أن تتوفر الإرادة الصادقة في تحقيق حلم الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

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