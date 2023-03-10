سعيّد : «ليس هناك ما يُبرر ألاّ يكون هناك سفير لتونس في دمشق»

أكد رئيس الدولة قيس سعيد خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية نبيل عمار اليوم الجمعة، أنه ليس هناك ما يُبرر ألا يكون هناك سفير لتونس دمشق وسفير لسوريا في تونس.

وشدد الرئيس على أن مسألة النظام في سوريا مسألة تهم السوريين فقط وتتعامل تونس مع الدولة السورية، مضيفا بقوله: « لن نقبل بأن تقسم سوريا إلى أشلاء » .

وقال الرئيس إنه آن الأوان لأن نضع حدا لإعلام الشعوب وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.

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