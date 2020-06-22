سعيّد: ماكرون أبدى استعداده لتحقيق حلم «تي جي في» يربط بنزرت بأقصى الجنوب

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد كلمة له مباشرة من باريس اليوم الاثنين، أنه تحدث خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون اليوم عن جملة من المشاريع التي يطمح لتحقيقها، من ذلك المدينة الصحية بالقيروان والمستشفيات في القصرين وقفصة، مشيرا إلى أن ماكرون أبدى استعداده لتحقيق حلم إنجاز سكة حديدية « تي جي في » يربط بنزرت بأقصى الجنوب.

واعتبر سعيّد بأن زيارته لفرنسا ستتيح للبلدين فرصة جديدة في طرق التكامل وفتح آفاق أرحب للتعاون تتجاوز الماضي القريب والبعيد.

من جهة أخرى، أكد سعيد بأن المشروع المقدم من طرفه لمجلس الأمن لقي الدعم من فرنسا.

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