سعيّد: ما تحقق في تونس بعد 25 جويلية 2021 هو من قبيل المعجزات

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها إلى ولاية القيروان بمناسبة عيد الاستقلال يوم أمس الاثنين، أن ما تحقق في تونس تقريبا من قبيل المعجرات بعد 25 جويلية 2021، مبرزا بأنه كان لا بد من اتخاذ القرار لتصحيح المسار ولتحقيق أهداف الشعب الوطني في الحرية والكرامة والشغل .

وأشار الرئيس إلى أن دستور 2014 كان الهدف منه تفجير الدولة وتقسيمها، مبرزا بأنه في البرلمان السابق النائب لا يشعر إلا بالانتماء للحزب والهيئة المركزية للحزب ولا يستمد وجوده من الانتخاب المفترض، مرجعا سبب العزوف ورفض المشاركة في التشريعية إلى أن البرلمان الذي كان قائما أقرز شعورا لدى المواطنين برفض فكرة البرلمان.

من جهة أخرى، قال سعيد إن مجلس الجهات والأقاليم سيكون تمثيلا حقيقيا للجهات والأقاليم من العمادة إلى المجلس المحلي إلى المجلس الجهوي والذي سيتولى تأليف بين مختلف المشاريع التي سيتم وضعها في مستوى كل معتمدية، مشددا على أن مهمة الدولة تحقيق الاندماج بين مختلف مكونات المجتمع خاصة وأن عددا من الجهات تقريبا « خارج من الجغرافيا » ، وفق تقديره. .

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