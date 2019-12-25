سعيّد: لم نتطرق إلى مسألة ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا

أكد رئيس الجمهورية « قيس سعيّد » خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بقصر قرطاج اليوم الأربعاء، أنه لم يتطرق مع أردوغان إلى مذكرة ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا، مشددا على أنها لا تتعلق بحدود تونس وإنها مسألة تخص البلدين.

وأشار سعيد إلى أنه بحث مع أردوغان العلاقات الثنائية بين البلدين، وجرى التركيز على تطوير التعاون في كافة المجالات في إطار التوازن.

وقال سعيّد إنه تم التطرق إلى مسائل اقتصادية وتجارية، من بينها قطاعا الصحة والزراعة

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