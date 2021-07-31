سعيّد: مسؤول بأحد الأحزاب وزّع أموالا تحت جنح الظلام على شباب للنهب والسرقة

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السبت، أن أحد المسؤولين في أحد الأحزاب قام منذ يومين بتوزيع أموال تحت جنح الظلام على عدد من الشباب ليقوموا بعمليات نهب وسرقة واعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.

وقال الرئيس خلال لقائه رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك: « أفلسوا الدولة ومازالوا يُفلسونها ويأتون إلى المنابر الإعلامية بعد أن قضوا يوما في الشواطئ تحت أشعة الشمس في أفخر النزل والمطاعم ليتباكوا على الفقراء والمحتاجين » .

وأكد الرئيس أنه عمل وسيعمل دون هوادة حتى لا يُظلم أحد، مؤكدا أنه لا مجال للتخوف أو لتهريب الأموال فالحقوق محفوظة في إطار القانون، وفق تعبيره.

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