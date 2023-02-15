سعيّد: من تم اعتقالهم إرهابيون ولا بدّ أن يحاسبوا بالقانون

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها مساء الثلاثاء، إلى مقر وزارة الداخلية، أن من تم اعتقالهم هم إرهابيون ولا بُدّ أن يُحاسبوا بالقانون، مضيفا بقوله: « لن نترك تونس لقمة سائغة لهؤلاء المجرمين الإرهابيين الذين يريدون التنكيل بالشعب التونسي وضرب الدولة التونسية » .

وشدد الرئيس على أننا نعيش اليوم في مرحلة دقيقة وخطيرة التهم فيها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، مؤكدا أن من يتآمر على أمن الدولة يرمي إلى اسقاطها وتقسيمها إلى مقاطعات.

وأكد الرئيس احترامه للإجراءات وحقوق الانسان وأن التعلل بها هدفه طمس الحقيقة وتمكين البعض من التهرب من الملاحقة الجزائية وتطبيق القانون، مبرزا بأن مهمته الأساسية هي انقاذ تونس والشعب من المجرمين، قائلا: » أثبت التاريخ قبل أن تُثبت المحاكم أنهم مجرمون » .

كما انتقد الرئيس عدم تدخل النيابة العمومية من تلقاء نفسها لتتبع المجرمين، مضيفا: « العبث الذي يحصل في تونس لا بد من القضاء عليه ليأخذ كل جزائه طبق القانون .. لا يُمكن أن نسكت مرحلة وانتهت من التاريخ ويجب تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة » .

وتساءل الرئيس: « من الذي أُوقِف من أجل إبداء رأي، أو من تمّت ملاحقته من أجل موقف أو تظاهر.. ومع ذلك يتحدّثون عن تراجع الحقوق والحريات ».

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