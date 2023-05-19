سعيّد من جدّة: تونس ثابتة على استقلال قرارها الوطني وعدم الانخراط في أي تحالف

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة القاها اليوم الجمعة، خلال انعقاد الدورة 32 للقمة العربية، أن تونس ثابتة على مواقفها وعلى استقلال قرارها الوطني وعدم الانخراط مع أي تحالف ضد آخر.

وأضاف الرئيس: « التحديات التي نواجهها كثيرة ونشترك في نفس الإرادة من أجل رفصها وتخطيها »، نرفض أن نكون ضحايا لنظام عالمي جديد لا نشارك في إرسائه » .

وقال الرئيس إن العالم الجديد الذي بصدد التشكل اليوم لا يجب أن يتشكل على حساب الامة العربية ومقدرات شعبها، مضيفا: « يجب ان نكون شركاء على قدم المساواة مع من يريدون ترتيب العالم من جديد ».

وتابع قيس سعيد: « اذا كانت العولمة التي ظهرت مطلع التسعينات قد بلغت اليوم مداها وانقلبت على عقبيها.. فإننا نرفض ان نكون مرة اخرى ضحايا لنظام عالمي جديد لا نشارك في ارساءه وترتيبه ».

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