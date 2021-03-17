سعيّد من ليبيا: سنعمل على إحياء عديد العقود والاتفاقات المبرمة غير المطبقة وتطويرها

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي‎ اليوم الأربعاء، أن تونس وليبيا لديها من الإمكانيات الكثير لو تعاضدت الجهود، مشددا على أنها ستتعاضد لأن نوايا البلدين حسنة وستتكاتف في المستقبل أكثر فأكثر.

وقال سعيد إنه سيتم العمل على إحياء عديد العقود والاتفاقات التي تم إبرامها بين تونس وليبيا ولم تجد طريقها نحو التطبيق الكامل وتطويرها إن لم تعد ملائمة للأوضاع الجديدة.

وأضاف سعيد: « سنعمل معا على أن يعود اتحاد المغرب العربي إلى سالف نشاطه باجتماع جديد للدول المكونة له على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى القمة » .

وشدد سعيد على أنه على يقين أن شعوبنا تقاربت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتتفاعل فيما بينها .

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