سعيّد من مصر: سنقهر معا بالإرادة نفسها كل العقبات والصعاب

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد في مؤتمر صحفي مشترك عُقد بقصر الاتحادية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، إن هناك تقارب واتفاق تام بين البلدين في عدد من المسائل الجوهرية .

وأضاف سعيد بقوله « القاهرة تستطيع أن تقهر كل الصعاب، سنقهر معا بالإرادة نفسها كل العقبات والصعاب لأننا نأمن بأننا لابد أن نعي المخاطر ونعي ضرورة التصدي إليها بكافة الوسائل » .

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه تحدث مع الرئيس المصري بخصوص ضرورة التربية حتى تتحصن المجتمعات ضد التطرف وضد الحركات التي لا تأمن لا بالدولة ولا بتماسك المجتمعات.

وأعرب سعيد عن تطلعه إلى مستقبل قادم بفكر جديد وبوسائل جديدة لسعيه إلى تحقيق أحلام الشعب في مصر وتونس، مع ضرورة أن يكون هناك بعد انساني لجملة من القضايا المطروحة.

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